Robot entra nelle scuole dell'Umbria

SPOLETO (PERUGIA), 23 OTT - Il robot entra in classe: all'inizio soprattutto per acquisire da docenti e ragazzi elementi culturali, attraverso il programma che lo governa, poi per aiutare nell'apprendimento e nella sperimentazione. Coinvolge cinque scuole superiori dell'Umbria ed è partito da Spoleto il progetto di robotica educativa "Competenze digitali per il futuro" frutto di una collaborazione tra Fondazione Ibm Italia, Ufficio scolastico regionale, Regione e Confindustria. Protagonista è TJBot, piccolo robot progettato da Ibm Research che affiancherà gli studenti. Come hanno spiegato i tecnici "i ragazzi potranno accedere attraverso di esso ai servizi di Watson, il sistema cognitivo Ibm, in grado di interagire in linguaggio naturale, finalizzando la comunicazione uomo-macchina allo sviluppo di competenze". Obiettivo è di diffondere la robotica come "opportunità per arricchire i contesti formativi e contribuire al raggiungimento di obiettivi di apprendimento".