Cadavere in baracca, escluso omicidio

MILANO, 23 OTT - Era un romeno di 57 anni l'uomo trovato senza vita in una baracca in via Finzi. Secondo quanto si è appreso da fonti investigative, sarebbe da escludere l'ipotesi dell'omicidio. L'uomo, probabilmente un senzatetto, sarebbe morto nel sonno. Sarà comunque eseguita l'autopsia per stabilire le esatte cause del decesso.