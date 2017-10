Architetto Sarzana, colpo pistola bocca

GENOVA, 23 OTT - E' morto per un colpo di revolver calibro 38 sparato in bocca Giuseppe Stefano Di Negro, l'architetto spezzino di 50 anni trovato con il cranio fracassato sulle sponde di un torrente nel quartiere Braida di Sarzana (La Spezia) sabato sera. Il proiettile, pur provocando una profonda ferita nella zona occipitale del cranio, è stato ritenuto e trovato dal medico legale in sede autoptica. La polizia non esclude il suicidio. Sono in questura dove verranno sottoposti alla prova del guanto di paraffina i due ragazzi che sabato sera hanno trovato agonizzante l'architetto spezzino Giuseppe Stefano Di Negro. Secondo quanto appreso i due si sarebbero impossessati della pistola trovata accanto al corpo e l'avrebbero riconsegnata alla polizia dopo un lungo interrogatorio. I due potrebbero dover rispondere di aver alterato la scena del crimine.