Maltempo: traghetti fermi in porto Bari

BARI, 24 OTT - Il maltempo, caratterizzato dal vento forte, ha impedito la partenza dei traghetti e delle navi da crociera dal porto di Bari. Lo stop alla navigazione è cominciato alle 20 di ieri sera e proseguirà sino a che le condizioni del mare non consentiranno condizioni di sicurezza per la navigazione in Adriatico. Al momento sul basso Adriatico è in atto una burrasca forza nove.