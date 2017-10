Abiti contraffatti sul web, 8 denunce

TORINO, 24 OTT - La guardia di finanza di Ivrea ha denunciato otto persone, residenti in Canavese, per contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi. Gli investigatori, coordinati dalla procura eporediese, hanno individuato una serie di soggetti che acquistavano e rivendevano capi di abbigliamento ed accessori appartenenti a note griffe della moda contraffatti, attraverso un noto social network. I canali di approvvigionamento della merce erano dislocati in varie regioni d'Italia. Otto le perquisizioni eseguite nelle case di altrettanti venditori di nazionalità italiana e oltre 600 i capi di abbigliamento e gli accessori contraffatti sequestrati, per un valore di mercato di oltre 30mila euro. Veri e propri appartamenti-magazzino nei quali erano stoccate le merci ordinate, in attesa di essere piazzate ai clienti.