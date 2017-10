Caritas Spoleto-Norcia, aiuto post sisma

SPOLETO (PERUGIA), 24 OTT - La Caritas diocesana di Spoleto-Norcia ha impegnato oltre 500 mila euro per tutti i progetti e le iniziative rivolte all'aiuto delle famiglie e delle imprese della Valnerina colpite dal sisma. Il dato emerge dal bilancio tracciato dal direttore Giorgio Pallucco a un anno dal terremoto. La Caritas è stata presente dal 24 agosto 2016 con un presidio allestito nella frazione di San Pellegrino di Norcia. Per poi stanziarsi, dopo il 30 ottobre, presso il complesso Madonna delle Grazie a Norcia capoluogo. "Abitando i luoghi della tragedia - ha detto Pallucco - abbiamo condiviso la paura e la fatica della gente, ma anche la tenacia espressa da coloro, e sono stati in tanti, che non hanno mai pensato di abbandonare la loro terra. Tra questi, molti allevatori ed agricoltori che non potevano certo permettersi di perdere il lavoro di una vita e li abbiamo aiutati con l'acquisto di moduli temporanei da utilizzare come stalle per i bovini o magazzini per la rimessa degli attrezzi agricoli".