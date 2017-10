Calcio: Balotelli, annullate multe 2014

REGGIO EMILIA, 24 OTT - Il giudice di pace di Reggio Emilia ha annullato parte delle multe elevate a Mario Balotelli nella prima metà del 2014 per eccesso di velocità sulla A1, nel tratto tra Modena Sud e Parma. Come riporta la Gazzetta di Reggio, è stato accolto il ricorso del giocatore stabilendo che sia avvenuto un difetto di notifica. I verbali delle sanzioni e le cartelle esattoriali relative erano stati infatti recapitati a un indirizzo non più corrispondente a quello di residenza dell'attaccante, che all'epoca giocava nel Milan. Nel complesso, le multe prese dal calciatore nel tratto di autostrada tra le province di Modena e Parma ammontava a 9.800 euro.