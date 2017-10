Chiodi per fuggire a polizia, arrestati

ALESSANDRIA, 24 OTT - Inseguiti dalla polizia, a bordo di una Bmw con targa bulgara, hanno lanciato chiodi a quattro punte sulla strada. Tre pregiudicati di origini pugliesi, tra i 31 e i 37 anni, sono stati arrestati dalla polizia stradale a Valenza, nell'Alessandrino, dopo un folle inseguimento lungo la provinciale 494 che si è concluso con l'auto dei malviventi contro alcune auto in sosta. Violenza e resistenza a pubblico ufficiale, porto di oggetti atti ad offendere, danneggiamento, lesioni e detenzione di materiale esplosivo le accuse nei confronti dei tre arrestati. Dopo l'incidente, due di loro hanno tentato la fuga a piedi, ma sono stati subito fermato, mentre l'autista è stato bloccato dopo una breve colluttazione. Lievi ferite per un agente, che ha avuto una prognosi di sette giorni. Nel bagagliaio dell'auto, i malviventi nascondevano l'occorrente per forzare gli sportelli bancomat, tra cui una 'marmotta', il congegno che riempito di polvere pirica viene utilizzato per far saltare gli sportelli e un ariete.