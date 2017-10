Torino ridisegna il trasporto locale

TORINO, 24 OTT - Prevede il potenziamento delle principali linee, la diminuzione dei tempi di attesa e viaggi più rapidi il piano con cui il Comune di Torino ridisegna il trasporto pubblico. Lo studio prende spunto dai dati dell'innovativo sistema di bigliettazione elettronica secondo cui i 'bip' si sono attestati a quota 1,4 milioni la settimana. Grazie a questi dati, le linee sono state suddivise in base al loro effettivo utilizzo. Sono undici le linee rosse, usate dal 50% dei passeggeri, seguite da linee arancioni, verdi e blu, con aumento della frequenza dove c'è più richiesta. La Città, in collaborazione con Gtt, 5T e Iren sta lavorando anche per migliorare la velocità grazie al potenziamento della priorità semaforica che, sulle linee dove è già attiva, ha migliorato la velocità dal 10 al 14% e ridotto i tempi di percorrenza di circa 5 minuti. Altri interventi sono previsti dal 2019, tra cui il potenziamento dell'intermodalità e dei tram, con un risultato atteso di 30 mila passeggeri in più al giorno (+3%).