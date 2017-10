Autonomia: Kompatscher, non tutti pronti

ROMA, 24 OTT - "Siamo pronti al federalismo? Alcuni sì ma non tutti. Si dovrebbero individuare le tematiche da demandare a tutte le regioni e poi intervenire con una riforma della Costituzione in senso federalista". Così al forum ANSA il governatore altoatesino Arno Kompatscher. "Certamente va affrontato ancora il tema della riforma costituzionale: spero che un giorno ci sia un momento in cui si passi ad una Camera unica e una Camera delle Regioni. La riforma di dicembre non operava una scelta netta". Il referendum "è un messaggio che arriva tardi", secondo il governatore. Il segreto della riuscita del modello altoatesino? "Abbiamo investito in periferia, siamo la regione alpina col minor tasso di spopolamento". "Abbiamo puntato sulla qualità per la produzione agroalimentare", predisponendo "una legislazione adeguata alle esigenze particolari". Un modello efficace ma non necessariamente esportabile - avverte Kompatscher - perchè "ogni situazione è diversa".