Danza: Btt, c'è anche tema dono organi

TORINO, 24 OTT - C'è anche il tema della donazione degli organi tra le novità della stagione 2017-2018 del Balletto Teatro Torino. "Kiss me hard before you go", coreografo Josè Reches, è ultimo in cartellone il 9 giugno di un programma, di 9 appuntamenti, che inizia il 18 novembre con "Perfect broken" messo in scena dall' italo-americana Renata Sheppard. Segue la prima nazionale di "Como Perros" (13 gennaio) di Reches. Altre novità con musica dal vivo "Concerto di Danze#4" (24/2) creazione in cui la coreografa newyorkese Yin Yue utilizza una tecnica originale influenzata dalle sue origini mongole; "Concept #2 per sei. Danzatori e un'Arpa" (26/5); "Impetus" (7/4) in coproduzione con Rivolimusica. Il 9 marzo le musiche cubane accompagneranno "Cubita, cartoline da Cuba", coreografe Sandra Ramy Aparicio e Laura Domingo Aguero; il 15 marzo "La Danza in 1 minuto"; il 5 maggio "Motori di ricerca". A parte "Impetus" alla Maison Musique di Rivoli, gli altrui spettacoli saranno rappresentati alla Lavanderia a Vapore di Collegno.