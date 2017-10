Narcotraffico a Roma, 18 arresti

ROMA, 24 OTT - Un'operazione dei carabinieri contro un'organizzazione radicata a Roma e dedita al narcotraffico, con base operativa in zona Borghesiana, all'estrema periferia della città, si è svolta stamani. I militari del Nucleo investigativo del Gruppo di Frascati hanno eseguito un'ordinanza di custodia cautelare emessa dal gip di Roma, su richiesta della Direzione Distrettuale Antimafia (Dda), nei confronti di 18 persone. L'organizzazione, gestita da due fratelli di origine napoletana, era fortemente gerarchizzata e prevedeva l'impiego di pusher e giovani vedette. Il ricavato dell'attività di spaccio veniva poi consegnato quotidianamente ai due capi che, in caso di rendicontazione errata, infliggevano delle punizioni. A quanto accertato, i pusher inviavano ai vari clienti messaggi pubblicitari firmati "gli amici di Finocchio", aggiornandoli sulla disponibilità di cocaina o su offerte per nuovi prodotti. L'organizzazione prevedeva anche l'assistenza legale ai propri componenti in caso di arresto.