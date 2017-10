Nel 2017 esaminate 64.756 domande asilo

ROMA, 24 OTT - Nel 2017 sono state esaminate 64.756 richieste d'asilo: lo status di rifugiato è stato riconosciuto a 5.567 richiedenti (il 9% del totale), la protezione sussidiaria è stata assegnata a 5.862 persone (9%), quella umanitaria a 15.928 (25%). A 33.579 (52%) è stata negata la protezione. Lo ha detto la presidente della Commissione nazionale per il diritto di asilo del ministero dell'Interno, Sandra Sarti. Quest'anno sono state presentate 110 mila domande d'asilo, il 21% in più rispetto al 2016. Sono pendenti davanti alle commissioni asilo 146 mila richieste. Nel 2017 ci sono stati 22.663 rinnovi di permessi umanitari, erano stati 29.731 nel 2016. "Se si vuole far camminare la macchina - ha spiegato Sarti - questa deve avere ruote, benzina e motore funzionante. Noi lavoriamo con fatica, è una macchina che ansima, anche se abbiamo professionalità eccellenti nelle commissioni". (ANSA).