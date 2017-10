Uccise ex a coltellate, 16 anni condanna

BUSTO ARSIZIO (VARESE), 23 OTT - Il Tribunale di Busto Arsizio (Varese) ha condannato a 16 anni di reclusione in rito abbreviato Arturo Saraceno, il 33enne di Magnago (Milano) accusato di aver ucciso a coltellate, nel maggio del 2016, la ex fidanzata Debora Fuso, 25 anni, di Lonate Pozzolo (Varese), al culmine di una lite avvenuta nella casa del 33enne, a Magnago. Per lui il Pm Marica Cardellicchio aveva chiesto una condanna all'ergastolo, diminuita a 30 anni per la scelta del rito. Deluso dalla sentenza il padre di Debora, Gigi Fuso: "Mi sono affidato alla giustizia - ha commentato - e sono stato ripagato con un verdetto del genere, il rito abbreviato per questo tipo di delitti non dovrebbe esistere. Oggi nella giustizia non credo più, questa è l'Italia e la mia famiglia lo ha toccato con mano, sono davvero deluso e arrabbiato".