Bressa, noi pronti, si può chiudere

ROMA, 24 OTT - "Il problema dei tempi non e' nostro, noi siamo pronti a trattare anche da domani, oggi c'e' il primo incontro con l'Emilia Romagna, dipende poi dalle proposte che fanno loro. Dobbiamo avere una legge approvata o deliberata dalla Regione, la Lombardia e il Veneto non l'hanno. Nel momento in cui lo fanno siamo disponibili da subito". Così all'ANSA il sottosegretario agli affari Regionali Gianclaudio Bressa. "Potremmo chiudere le procedure per l'intesa con tutte queste regioni, l'Emilia è più avanti e iniziamo oggi nel merito".