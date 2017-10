Mps: morte Rossi, sentito ex sindaco

GENOVA, 24 OTT - "Non ho fatto nessun collegamento tra i festini e i magistrati. Non ho parlato di magistrati. Se andate a vedere il filmato dell'intervista il collegamento tra le due cose non lo faccio io". E' quanto ha detto l'ex sindaco di Siena Pierluigi Piccini all'uscita di palazzo di giustizia, a Genova, dopo essere stato sentito dai pm genovesi come persona informata dei fatti. L'interrogatorio è durato due ore. La procura aveva aperto un fascicolo, per atti relativi, sulle frasi dell'ex sindaco di rilasciate durante la puntata delle Iene dedicata alla morte di David Rossi, avvenuta quando era capo comunicazione Mps. Piccini, nell'intervista, aveva detto di aver saputo di "festini" ai quali avrebbero partecipato importanti personaggi della magistratura e della politica.