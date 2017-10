Giovane promessa trail muore su M.Bianco

AOSTA, 24 OTT - Un 19/enne francese, Tom Carsolio, è morto sul versante francese del massiccio del Monte Bianco. L'incidente è avvenuto ieri poco sotto il rifugio Durier (3.358 metri), nella zona del Colle del Miage. Carsolio, promessa degli sport in montagna (in particolare del trail), era con un compagno che, rimasto illeso, ha provato a rianimarlo con un massaggio cardiaco. Il giovane è morto dopo un'agonia di diverse ore. "Ieri mattina c'era molta neve. Tom è scivolato e ha provocato il distacco di una valanga, precipitando per 200 metri", spiega all'ANSA Jean-Louis Verdier, guida alpina e assessore a Chamonix. I soccorritori hanno ricevuto l'allarme poco prima delle 10. A causa del maltempo l'elicottero non è riuscito ad arrivare in quota e le squadre a piedi, rallentate dalla neve che arrivava alle ginocchia. I due ragazzi sono stati raggiunti solo alle 18. Il campione di skyrunning Kilian Jornet ha ricordato Carsolio su facebook.