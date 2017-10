Stupri Rimini,vicino processo per minori

BOLOGNA, 25 OTT - Si avvicina il processo per i tre minori accusati in concorso con Guerlin Butungu, congolese di 20 anni, delle violenze sessuali della notte del 25 agosto a Miramare di Rimini. Il procuratore per i minorenni di Bologna Silvia Marzocchi, infatti, attende l'ultimo interrogatorio su un un'aggressione ad una coppia milanese del 12 agosto, fatto precedente a quelli per cui furono fermati i componenti del gruppo. Poi chiederà il giudizio immediato, rito che prevede di saltare l'udienza preliminare, quando la pubblica accusa ritiene di aver acquisito l'evidenza della prova. I due fratelli marocchini di 15 e 17 anni e un nigeriano di 16 rispondono, assieme a Butungu, degli stupri di una turista polacca e di una prostituta trans peruviana, aggredite vicino alla spiaggia riminese. Il congolese è ritenuto il capobanda e il suo processo è già in corso a Rimini, davanti al tribunale ordinario.