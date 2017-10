Scoperta falsa onlus,evasi 10 mln ricavi

CROTONE, 25 OTT - Risultava come onlus impegnata, tra l'altro, nell'assistenza in favore di anziani e disabili ma, in realtà, era un'attività commerciale che avrebbe sottratto al fisco ricavi per 10 milioni di euro. A fare luce sulla presunta associazione senza scopo di lucro è stata la Guardia di finanza di Crotone che ha denunciato due persone per truffa, indebite percezioni di contributi, dichiarazioni fraudolente ed emissione di fatture per operazioni inesistenti. I finanzieri, ricostruendo le operazioni economiche della "onlus" hanno determinato la reale vera veste giuridica dell'associazione. Dal controllo, infatti, sono emerse le erogazioni da parte della Regione Calabria a sostegno delle rette pagate dai degenti anziani o disabili e sono state contestate indebite percezioni di contributi pubblici per circa un milione di euro. A tale somma si aggiungono circa 10 milioni di ricavi non dichiarati al fisco, dal 2011 e la scoperta di fatture false per oltre 2 milioni di euro.