Problemi su linea Brennero a Bressanone

BOLZANO, 25 OTT - Sulla linea ferroviaria del Brennero è ripresa alle 8.30 la circolazione ferroviaria, a senso unico alternato, interrotta questa mattina per un incidente senza feriti tra Bressanone e Ponte Gardena. In giornata è prevista la riapertura del binario in direzione Brennero. L'infrastruttura ferroviaria è rimasta danneggiata durante i lavori notturni di manutenzione a seguito dello svio di un carrello di lavoro, prontamente ricollocato sui binari, informa Rfi. Fino al completamento dei lavori di ripristino del binario in direzione Brennero, per il trasporto regionale rimarranno attivi i servizi sostitutivi con bus tra Fortezza e Bolzano. Sono garantiti i collegamenti Eurocity con Austria e Germania.