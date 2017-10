Conti Gtt, 9 indagati per falso bilancio

TORINO, 25 OTT - Sono in corso le notifiche degli avvisi di garanzia nell'inchiesta sui conti della Gtt, l'azienda del trasporto pubblico locale di Torino. La notizia, che al momento non viene confermata dagli uffici giudiziari, trapela in ambienti politici cittadini. Gli indagati sono nove e tra essi figura il presidente Walter Ceresa. Si procede per falso in bilancio. L'inchiesta della Guardia di Finanza riguarda il bilancio del 2015 e si concentra su un credito di 20 milioni di interessi che Gtt vanta nei confronti del Comune ma che Palazzo Civico non riconosce. Un "disallineamento" che, per come è stato portato avanti, in questo caso configura un illecito contabile. Tra gli indagati figurano componenti del cda, tre sindaci, due dirigenti di Gtt e il rappresentante di una società di certificazione.