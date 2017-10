Mobilitazione A22 per blocco tir Austria

BOLZANO, 25 OTT - C'è una grande mobilitazione lungo l'asse stradale del Brennero, in vista della chiusura ai tir dell'arteria stradale in Austria in occasione della festività nazionale che ricorre domani. Mentre il commissariato del governo di Bolzano ha disposto un analogo divieto sul versante altoatesino per evitare la formazione di code lungo l'Autobrennero, lavora a pieno ritmo la società autostradale che ha predisposto due grandi parcheggi, al Brennero ed a Bolzano, per ospitare i tir che dovranno fermarsi. Il divieto di transito ai tir coinvolgerà anche la statale del Brennero. L'Autobrennero sta predisponendo anche altri parcheggi esterni all'autostrada che in queste ore vengono dotati di servizi igienici. Si intende così evitare le code che si erano formate il 4 ottobre in un'occasione analoga, ha detto l'ad di Autobrennero Walter Pardatscher, che aggiunge: "Ci troviamo costretti a gestire un problema dovuto a chiusure esterne alla tratta di nostra competenza e che non abbiamo certo deciso noi".