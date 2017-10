Bus su ciglio burrone, passeggeri salvi

BOLZANO, 25 OTT - Soltanto il caso ha evitato la tragedia: il guidatore di un autobus di linea èstato colto da malore, perdendo il controllo del mezzo. Il bus, fortunatamente, è stato frenato nella sua corsa da un parapetto, installato sul ciglio di un burrone. E' accaduto lungo la strada che porta a Fiè, un paesino di montagna poco distante da Bolzano. Nell'impatto quattro passeggeri sono rimasti feriti in maniera non grave. Per rimuovere il bus dalla carreggiata sono intervenuti i vigili del fuoco con un'autogru.