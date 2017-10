Anmic, rispettare i diritti dei disabili

ROMA, 25 OTT - Assenti dalle priorità dell'agenda del Governo e nella nuova manovra finanziaria, assenti dal dibattito pubblico sulle emergenze, i cittadini con disabilità chiedono con forza il rispetto e l'attuazione concreta dei loro diritti: a lanciare l'appello-denuncia è oggi l'Associazione mutilati e invalidi civili (Anmic). "Chiediamo - ha detto in una conferenza stampa il presidente Nazaro Pagano - di far applicare le leggi esistenti e di trovare risorse certe e adeguate, unico modo per poter seriamente programmare gli interventi assistenziali e fornire reale parità di trattamento sul territorio". Anmic chiede poi di rivedere la legge 68/99 sul collocamento mirato, che prevede "un'assurda possibilità per i datori di lavoro: quella di pagare un contributo esonerativo invece di assumere i disabili". L'associazione, ricordando che su 680mila disabili aventi diritto solo 18mila sono i collocamenti, non esclude di sollevare una questione di costituzionalità della norma.