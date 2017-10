Tangenti, altro processo per Formigoni

MILANO, 25 OTT - L'ex governatore lombardo Roberto Formigoni, senatore di Ap, dovrà affrontare un altro processo per corruzione, dopo la condanna per il caso Maugeri a 6 anni. Il gup di Milano Alessandra Del Corvo lo ha rinviato a giudizio, assieme ad altre persone, tra cui l'ex sottosegretario alla Presidenza della Regione Paolo Alli, nell'ambito di un'inchiesta su presunte tangenti nella sanità per i suoi rapporti con il presunto intermediario ed ex consigliere lombardo Massimo Gianluca Guarischi, già condannato a cinque anni in appello. Per Formigoni, ora senatore di Ap, si tratta di "un processo ancor più infondato del primo e totalmente privo di qualunque riscontro. Basti dire che l'imprenditore che avrei favorito non ha concluso alcun affare con Regione Lombardia". "E i viaggi che avrei avuto in dono - ha aggiunto -, sono stati da me personalmente e integralmente pagati come risulta inoppugnabilmente da bonifici e assegni provenienti dal mio conto corrente e che sono noti alla Procura".