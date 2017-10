Torregiani, se Battisti ha prove le usi

MILANO, 25 OTT - "Battisti se ha delle prove le usi, non rompa le balle alle famiglie delle vittime". E' lapidario Alberto Torregiani, figlio del gioielliere Pierluigi Torregiani, per il cui omicidio Cesare Battisti è stato condannato a 13 anni e 5 mesi. "Ma il governo brasiliano si rende conto a chi sta dando credito? - ha aggiunto Torregiani - Ormai è delirante. Sta cercando di alzare un polverone come nel 2008 perché finchè se ne parla lui rimane libero". "Battisti racconta un sacco di balle. Certo che penso che non sia stato lui a uccidere materialmente mio padre, non lo dico io, lo dicono gli atti processuali - ha concluso -. Ma lui fu tra quelli che progettarono gli attentati, anzi, quando il gruppo terrorista si spaccò proprio sull'opportunità di uccidere mio padre, lui insistette. Certo che è responsabile".