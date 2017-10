Materiale pro islam e antisemita,espulsi

ROMA, 25 OTT - Due persone, un cittadino macedone e uno albanese, sono stati espulsi per motivi di sicurezza nazionale. Si tratta, come informa il Viminale, di un 36enne macedone e di un albanese 27enne, residenti in provincia di Bari, monitorati nell'ambito di un'attività investigativa svolta dalla Digos di Bari per aver intrattenuto stretti rapporti via social con un marocchino, attestato su posizioni pro-stato islamico. Sono stati poi documentati contatti anche con altri estremisti e predicatori radicali arrestati in Kosovo per reati di terrorismo. Entrambi i soggetti espulsi avevano supporti informatici con contenuti di carattere anti-occidentale ed antisemita. Per questi motivi i due sono stati rimpatriati per motivi di sicurezza nazionale, con accompagnamento nel proprio paese, con un volo decollato dalla frontiera aerea di Bari. Sono così 89 le espulsioni con accompagnamento eseguite nel 2017 e 221 quelle dal gennaio 2015 ad oggi, riguardanti soggetti gravitanti in ambienti dell'estremismo religioso.