Presepe in San Pietro da Montevergine

VATICANO, 25 OTT - Il 7 dicembre avranno luogo l'inaugurazione del presepe e l'illuminazione dell'albero di Natale in Piazza S.Pietro. Sarà l'Abbazia di Montevergine ad offrire il Presepe: realizzato in stile settecentesco secondo la più antica tradizione napoletana - fa sapere il Governatorato vaticano - vedrà impegnato un laboratorio artigianale partenopeo e sarà costruito su un'ampia superficie di circa 80 metri quadri, con un'altezza massima di circa sette metri, ispirato alle opere della Misericordia e rappresentato da ben 20 figure, con un'altezza variabile intorno ai due metri, composte per le teste e gli arti in terracotta policroma, occhi in cristallo ed abiti in tessuto. In piazza ci sarà anche il tradizionale albero donato quest'anno dall'arcidiocesi di Elk, in Polonia. Sarà un imponente abete rosso alto 28 metri, con una circonferenza massima di 10 metri alla base. Sarà trasportato su un percorso stradale di oltre 2.000 Km che attraverserà il centro Europa. Verrà decorato da bimbi malati e terremotati.