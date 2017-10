Accusato omicidio viene scarcerato

TORINO, 25 OTT - È stato scarcerato Bogdan Mogos Georgel, il romeno 25enne arrestato lo scorso luglio per la morte del peruviano Christian Fuentes Sanchez. Il giovane era finito in manette con l'accusa di omicidio preterintenzionale. Tra i due era scoppiata una rissa fuori da un locale, in via Lauro Rossi a Torino, e il giovane aveva spintonato il peruviano che era caduto sul marciapiede. Christian era morto all'ospedale San Giovanni Bosco, dopo due giorni di ricovero, e la polizia ne bloccò il funerale per indagare. Il pm Gianfranco Colace ha chiesto la scarcerazione e l'applicazione dell'obbligo di dimora. "Dalle cartelle cliniche è emerso che Christian è stato sottoposto a un sovradosaggio di farmaci", spiega il difensore di Bogdan, Wilmer Perga. "L'intossicazione potrebbe aver influito sulla morte. Ora bisogna capire". I legali della famiglia Fuentes, Giuseppe Lanzavecchia e Gianluca Garaffo, attendono gli sviluppi. "Ora - aggiungono - è troppo presto per parlare".