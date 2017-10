Gdf alla Rai, acquisisce documenti

ROMA, 25 OTT - La Guardia di Finanza si trova nella sede della Rai di Viale Mazzini per una acquisizione di documenti. Secondo quanto si apprende la vicenda riguarderebbe fatti risalenti a quando l'attuale presidente, Monica Maggioni, era direttore di Rainews. Le indagini, sempre secondo quanto si apprende, sono state avviate dalla Procura di Roma per l'ipotesi di peculato e abuso d'ufficio in seguito alla denuncia presentata dal presidente dell'associazione 'Rai bene comune' Riccardo Laganà. Nell'esposto si contestano a Maggioni presunti illeciti che sarebbero stati compiuti dal 2013 al 2015. Il riferimento sarebbe sia ai viaggi effettuati dall'attuale presidente del Cda della Rai per presentare il suo libro sia ad affidamenti senza gara d'appalto di servizi per le piattaforme dei nuovi media da parte di Rainews. "Stiamo fornendo tutta la documentazione richiesta", ha assicurato la Rai.