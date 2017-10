Crollo cantiere Ayas,due operai travolti

AOSTA, 25 OTT - Un crollo di un muro in un cantiere edile in frazione Periasc di Champoluc (Ayas) ha coinvolto oggi pomeriggio due operai: uno è rimasto sepolto sotto uno spesso strato di terra e macerie, l'altro è rimasto semisepolto. L'incidente si è verificato in una stalla in fase di ristrutturazione, vicino al parco giochi del villaggio. Sul posto stanno operando vigili del fuoco, 118 e elisoccorso, oltre ai carabinieri.