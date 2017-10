Toti ad Amatrice, ancora solidarietà

AMATRICE (RIETI), 25 OTT - "Consegniamo al sindaco Pirozzi un gesto di solidarietà aggiuntivo dei cittadini liguri donando altri 50mila euro destinati alla spesa corrente del Comune di Amatrice, un'amministrazione che ha faticato e non poco finora". È quanto ha detto il presidente della Regione Liguria, Giovanni Toti, a margine delle sua visita ad Amatrice (Rieti), dove è stato accolto dal sindaco Sergio Pirozzi. "Era un dovere venire ad Amatrice - ha aggiunto Toti - oggi siamo venuti a consegnare un ulteriore aiuto, fondi che servono in una situazione in cui non sempre la ricostruzione è stata così veloce come avremmo voluto vedere. È un gesto di solidarietà verso un'amministrazione locale che in passato ha pagato, come altre, i tagli ai trasferimenti non sempre equi. Abbiamo anche invitato il sindaco al derby Genoa-Sampdoria, due squadre che sono state generose verso le zone terremotate".