Strage Bologna: Cavallini a giudizio

BOLOGNA, 25 OTT - A 38 anni dalla strage della stazione di Bologna ci sarà un nuovo processo per una persona accusata di coinvolgimento nell'attentato. Il Gup Alberto Ziroldi ha rinviato a giudizio l'ex Nar Gilberto Cavallini, con udienza davanti alla Corte di assise il 21 marzo 2018. All'ergastolo per altri fatti, la Procura gli contesta di aver dato supporto a Giuseppe Valerio Fioravanti, Francesca Mambro e Luigi Ciavardini, condannati in via definitiva per l'esplosione con 85 morti e 200 feriti del 2 agosto 1980.