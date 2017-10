Migrante muore per freddo in Puglia

CERIGNOLA (FOGGIA), 25 OTT - Un giovane immigrato, affetto da diabete, malattia che gli aveva pregiudicato l'utilizzo di un arto inferiore, è morto per ipotermia nelle campagne di Cerignola, a borgo 'Tre Titoli', dove viveva in una tenda. Dopo una serie di vicissitudini il giovane aveva perso l'auto sgangherata in cui dormiva e aveva vissuto per giorni presso l'ospedale di Cerignola. La tenda nella quale dormiva in questo periodo non ha resistito al forte vento di questi giorni e il giovane ghanese, Daniel Mensah, arrivato sulle coste dell' Italia a bordo di uno dei tanti gommoni carichi di migranti, alla ricerca di una vita migliore, è stato trovato rannicchiato e ansimante da alcuni abitanti della zona che hanno subito chiamato il 118. Il giovane è stato portato il ospedale dove, però, i sanitari non hanno potuto far altro che constatare il decesso avvenuto a causa del freddo.