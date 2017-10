Antimafia: Bindi replica a sindaco Aosta

ROMA, 25 OTT - "Non ho mai paragonato i calabresi agli 'ndranghetisti. Non amo generalizzare e non l'ho fatto neppure durante la missione della Commissione parlamentare Antimafia in Val D'Aosta, il 19 ottobre scorso". Con queste parole la presidente della Commissione parlamentare antimafia Rosy Bindi risponde al sindaco di Aosta, Fulvio Centoz, secondo il quale le parole della presidente dell'Antimafia "forse sono state un pò improvvide". "Ritengo opportuno sgombrare il campo da improvvide e inutili strumentalizzazioni", chiarisce Bindi. "Nella conferenza stampa, al termine dei nostri lavori - osserva Bindi - mi sono limitata a riferire il dato, acquisito nel corso delle audizioni, sull'alta percentuale di residenti calabresi nella regione e sulla presenza di elementi collegati alle cosche calabresi. Tutti nomi che dovrebbero richiedere un comportamento più vigile della politica locale e delle istituzioni, e la consapevolezza che anche in Val d'Aosta non si può abbassare la guardia".