Muore 26enne, malore mentre spegne rogo

TORINO, 25 OTT - Un 26enne è morto a Cantalupa, nel Torinese, mentre con la madre tentava di impedire all'incendio che da alcuni giorni sta devastando la zona di invadere un terreno di sua proprietà. Il giovane, di cui non si conoscono ancora le generalità, sarebbe stato colto da malore mentre tagliava alcuni alberi per non alimentare il fuoco. Immediato l'intervento dei vigili del fuoco presenti nella zona, che hanno tentato inutilmente di rianimarlo.