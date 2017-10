Auto piomba su tavolini bar, un ferito

SASSARI, 25 OTT - Ha perso il controllo del suo fuoristrada, una pesante Toyota, e l'auto è piombata sui tavolini esterni di un bar, in pieno centro a Sassari. E' successo poco dopo le 20 davanti al Moliendo Caffè, dietro piazza Italia. Uno degli avventori seduti è stato centrato dalla Toyota e trasportato in ospedale da un'ambulanza del 118, giunta sul posto insieme ai vigili del fuoco e alla polizia municipale, coordinata dal comandante Gianni Serra Non si conoscono ancora le condizioni del ferito: certo è che vicino al luogo dell'impatto è visibile una grande chiazza di sangue. Il conducente del fuoristrada è rimasto illeso. Gli agenti della municipale lo hanno dovuto subito portare al comando perchè la gente era pronta a linciarlo. Secondo le prime testimonianze, l'auto non andava a velocità sostenuta ma il fatto di essere massiccia ha reso l'impatto piuttosto violento. Il conducente verrà ora sottoposto all'alcoltest ed altri esami per accertare l'eventuale assunzione di droghe.