Contrabbando carburante,17 mln sequestri

NAPOLI, 26 OTT - Vasta operazione del Nucleo di Polizia Tributaria della Guardia di Finanza di Napoli che, con il coordinamento della Procura della Repubblica di Napoli, sta eseguendo sequestri patrimoniali per oltre 17 milioni di euro nei confronti di un'organizzazione criminale operante, sul territorio nazionale e con ramificazioni anche all'estero, nel settore del contrabbando di prodotti petroliferi. Quattordici le persone arrestate in flagranza di reato. La banda aveva ideato diversi sistemi fraudolenti per immettere sul mercato ingenti partite di carburante, anche di illecita provenienza, a prezzi fortemente concorrenziali, provocando un danno per l'erario di oltre 20 milioni di euro. Sequestrati circa un milione di litri di prodotto petrolifero "di contrabbando" nonché numerosi impianti di distribuzione di carburante dislocati in diverse regioni, alcuni dei quali con le colonnine di rifornimento manomesse e alterate.