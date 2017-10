Migranti: 5mln i regolari in Italia

ROMA, 26 OTT - I migranti regolari in Italia sono 5.047.028. Sono aumentati di appena 20.875 nel 2016 rispetto all'anno precedente. Lo rileva il Dossier Statistico Immigrazione 2017, a cura di Idos, presentato oggi a Roma, che fissa il fenomeno migratorio al 31 dicembre 2016 e che in tema di integrazione definisce l'Italia "un cantiere in cui i lavori risultano in ritardo e talvolta neppure avviati". L'Idos, fra l'altro, stima che gli italiani espatriati all' estero nel 2016 sono almeno 285mila. I migranti poi producono per il nostro paese l'8,8% della ricchezza compressiva, circa 127 miliardi. Circa 3.5 milioni dei residenti stranieri sono non comunitari. Fra circa 50 anni, si stima inoltre che ci saranno 14,1 milioni di residenti stranieri e 7,6 milioni i cittadini italiani di origine straniera, nell'insieme un terzo della popolazione. Roma è la città metropolitana con più residenti stranieri (544.956), segue Milano (446.923).