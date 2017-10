Processo per bimba uccisa da cane

PORDENONE, 26 OTT - Una tragica fatalità: la morte di Astrid, bambina di tre anni, di San Martino al Tagliamento (Pordenone), non ha colpevoli. Lo ha stabilito il giudice Rodolfo Piccin, che ha assolto, perché il fatto non sussiste, dall'accusa di concorso in omicidio colposo, in relazione all'omessa vigilanza del cane, lo zio Loris - proprietario dell'animale - e la mamma Maria, presente al momento della tragedia, ma che non riuscì a difendere la piccola dall'aggressione, che avvenne nell'arco di pochissimi istanti. Ne dà notizia la stampa locale. Il dramma è avvenuto il 25 maggio del 2015 nel giardino dell'abitazione di famiglia. Un cane pastore tedesco azzannò la bimba improvvisamente senza ragione: la piccina morì poco dopo il ricovero in ospedale. Il padre della vittima si era costituito parte civile e aveva chiesto un risarcimento di 2 milioni di euro. (ANSA).