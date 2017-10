Neonata muore per rigurgito a Quartu

CAGLIARI, 26 OTT - Una neonata di appena un mese è morta questa mattina in una abitazione di Quartu Sant'Elena. La piccola, secondo i primi accertamenti, è deceduta per un rigurgito. Sono intervenuti i carabinieri della Stazione e il 118, ma quando i medici sono arrivati per la neonata non c'era più nulla da fare. Il cadavere si trova ora nella camera mortuaria del cimitero di Quartu.