Appendino, 'casa è dignità, lo sappiamo'

TORINO, 26 OTT - Fuoriprogramma oggi alle officine Caos a Torino, dove il Comitato Lucento-Vallette è intervenuto alla presentazione di Luci d'Artista per chiedere alla sindaca Chiara Appendino di "dare risposte alle famiglie in difficoltà". Al centro della protesta, nel corso della quale è stato anche esposto uno striscione, l'emergenza casa. "Vogliamo sapere cosa farà questa amministrazione, che un anno fa ci aveva promesso di cambiare marcia per risolvere i problemi di chi non ne può più - spiega Luca, portavoce del Comitato - la colpa non è solo della sindaca, ma il livello istituzionale non è più in grado di rispondere ai veri problemi. Ci sono paletti, parametri, atti burocratici che bloccano qualsiasi richiesta. Aspettiamo segnali di cambiamento". "Siamo venuti sapendo che qui ci sono i problemi, a partire dall'emergenza casa di cui ci stiamo già occupando e sulla quale lavoreremo ancora di più - dice Appendino dopo avere incontrato una delegazione del Comitato - perché dalla casa dipende la dignità".