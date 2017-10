Regione Piemonte per il Banco Alimentare

TORINO, 26 OTT - In Piemonte la raccolta per il Banco Alimentare arriva prima grazie ai dipendenti regionali, a cominciare da quelli dell'assessorato alla Cultura. Da loro è partita l'iniziativa che fa della Regione Piemonte la prima istituzione italiana a impegnarsi in prima fila nella colletta alimentare. Il personale ha avviato oggi una raccolta di alimenti, nell'atrio della sede dell'assessorato, che ha coinvolto anche il presidente Sergio Chiamparino e l'assessora Antonella Parigi. "L'iniziativa - sottolinea Chiamparino - ci riempie di orgoglio perché è la prima di un'istituzione pubblica a livello nazionale di sostegno concreto, con dono di alimenti, a questa raccolta. Contiamo di allargarla ad altre sedi della Regione e mi auguro che anche altre istituzioni seguano l'esempio per rendere più capillare ed efficace la raccolta". "È bello che tutto sia partito dai dipendenti - aggiunge la Parigi - e in particolare da quelli dell'assessorato alla Cultura, che come sempre si dimostra all'avanguardia".