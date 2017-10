Pg Cassazione, appello bis clan Fasciani

ROMA, 26 OTT - Il pg della Cassazione Pietro Gaeta ha chiesto che sia "interamente accolto" il ricorso del pg della Corte d'Appello di Roma che chiede che il clan Fasciani di Ostia sia condannato per associazione di stampo mafioso, con l'aggravante mafiosa, e per associazione dedita al narcotraffico. Il pg Gaeta ha chiesto l'annullamento con rinvio del verdetto emesso dalla Corte d'Appello di Roma il 13 giugno 2016 che aveva alleggerito le pene per Carmine Fasciani, la moglie Silvia Bartoli e gli altri imputati con rito ordinario. Le parti civili costituitesi nel processo con rito ordinario contro la famiglia Fasciani e gli altri imputati per estorsioni, violenze, usura, detenzione di armi e altri reati commessi sul litorale romano di Ostia, hanno chiesto alla VI sezione penale di accogliere il ricorso del pg di Roma che chiede l'aggravante mafiosa e hanno espresso "piena condivisione" per la requisitoria del pg della Cassazione Pietro Gaeta.