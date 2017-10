Bimbi morti a Como, la madre ai funerali

COMO, 26 OTT - "Vi ringrazio per il vostro amore e la vostra vicinanza": così la mamma dei 4 bambini morti nell'incendio del loro appartamento a Como ha preso la parola all'inizio della cerimonia funebre, a Como. Poche parole in lacrime davanti a quattro bare bianche, in una chiesa gremita, con tanti bambini, compagni di scuola di Siff, Sophia, Soraya e Saphiria, di 11, 7, 5 e 3 anni. Il rito è stato celebrato da due pastori della Chiesa evangelica pentecostale nella basilica del Crocifisso di Como, concessa in uso dal vescovo. La mamma dei bambini, che è cristiana evangelica, ha assistito alla cerimonia seduta di fianco al sindaco di Como, Mario Landriscina. Prima dell'arrivo delle bare, i compagni di scuola e di asilo dei bimbi avevano depositato in chiesa il loro ricordo, i loro disegni. Vietato l'ingresso a fotografi e cameramen. Al termine le quattro salme sono state tumulate nel cimitero di Camerlata. Il funerale del padre, Faycal Haitot, si terrà invece in Marocco, come da volontà dei suoi familiari. (ANSA).