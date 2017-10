Fontana Trevi tinta di rosso, un fermato

ROMA, 26 OTT - Ancora una volta l'acqua della Fontana di Trevi, a Roma, si colora di rosso. Il responsabile del gesto, un italiano, è stato fermato dai vigili urbani di servizio nella piazza che lo hanno condotto negli uffici per gli accertamenti del caso. Secondo quanto si apprende, l'uomo sarebbe riuscito a eludere i controlli in piazza e a rovesciare all'interno della fontana un colorante rosso contenuto in una latta, L'accesso alla Fontana di Trevi è stato interdetto da parte dei vigili urbani inseguito all'atto vandalico compiuto da uno sconosciuto che ha versato un colorante rosso nell'acqua. Centinaia di turisti, incuriositi dal colore della fontana, ne approfittano per scattare foto e selfie mentre gli agenti della polizia locale stanno terminando di apporre i nastri per vietare l'accesso.