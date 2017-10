Card.Bassetti, tempo chiacchiere finito

CAGLIARI, 26 OTT - "Bisogna essere franchi: il tempo delle chiacchiere è finito. Così come è ormai definitivamente concluso il tempo dei finanziamenti pubblici senza un progetto". Lo ha detto il presidente Cei, card. Gualtiero Bassetti, sottolineando che "questo tempo ci ha lasciato un debito pubblico, che non è solo un preoccupante costo economico per lo Stato, ma è soprattutto un drammatico costo sociale per la vita delle persone". A suo avviso, "in Italia esiste da tempo una grande questione antropologica, che è soprattutto una grande questione generazionale: mi riferisco ai tanti giovani precari e disoccupati, sulle cui spalle è caduto, non solo il costo della crisi economica, ma anche il costo iniquo di una politica miope". "Mai come oggi - ha aggiunto - serve una politica coraggiosa che scelga come norma di indirizzo l'imperativo del bene comune". "E' forse giunto il momento per proporre un grande Piano di sviluppo per l'Italia, basato su due elementi cruciali: la famiglia e la messa in sicurezza del territorio".