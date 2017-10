A Cascia processione in ricordo sisma

CASCIA (PERUGIA), 26 OTT - Una processione, che è stata anche una fiaccolata, partita dal santuario di Santa Rita, si è svolta nella notte a Cascia per non dimenticare le due scosse di terremoto del 26 ottobre di un anno fa, che fecero da prologo a quelle del 30. A presiederla il vescovo di Spoleto-Norcia, monsignor Renato Boccardo. Alla processione hanno preso parte decine di persone, con il sindaco Mario De Carolis. "Quelle scosse di un anno fa - ha detto - ci misero in guardia e hanno evitato che la mattina del 30 ottobre si verificasse una tragedia". "Ricordare vuole dire anzitutto rendere grazie perché non abbiano avuto vittime" ha sottolineato con l'ANSA monsignor Boccardo. "Inoltre - ha aggiunto -, questa è una fiaccolata significativa per chiedere l'aiuto di Dio per la ricostruzione, dei muri e delle nostre vite. La luce delle fiaccole illuminerà la notte e accenderà la speranza". Alla preghiera presenti anche le monache di Santa Rita e il rettore del santuario, Padre Bernardino Pinciaroli. (ANSA).