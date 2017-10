Fuoco non arretra in Piemonte, emergenza

TORINO, 27 OTT - I fumi degli incendi che da giorni devastano le vallate alpine piemontesi, molto densi di carbonio e particolato, si stanno riversando sulla pianura. L'odore di bruciato ha invaso anche Torino, dove i livelli di Pm10 sono schizzati alle stelle. Secondo le rilevazioni dell'Arpa, l'Agenzia regionale per l'ambiente, le polveri sottili hanno raggiunto i 199 mcg/mc nella giornata di ieri, quattro volte i limiti previsti. L'emergenza incendi, intanto, non accenna a rientrare. Il fronte delle fiamme si sta allargando in Valle di Susa, alimentato dal vento. La situazione più difficile a Mompantero, dove nella notte alcuni vigili del fuoco sono stati bloccati dalle fiamme per oltre un'ora. A Cantalupa, nel Pinerolese, il rifugio Casa Canada è salvo, mentre a Locana, in Valle Orco, le fiamme hanno raggiunto le abitazioni di alcuni frazioni. Brucia ancora la Valle Varaita, dove la situazione più grave si registra a Casteldelfino.