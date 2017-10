Ingente sequestro gasolio contrabbando

NAPOLI, 27 OTT - Undicimila litri di gasolio di contrabbando sequestrati insieme con due autocisterne e una persona denunciata: è il risultato di indagini compiute dalla Guardia di Finanza a Volla, in provincia di Napoli, dove è stato scoperto un ingente carico di gasolio per autotrazione privo di documentazione. Sequestrate anche due pompe idrauliche usate per travasare il carburante. Le due autocisterne sono risultate di proprietà di una s.r.l., con sede a Sant'Anastasia (Napoli), che opera nel settore dei trasporti.